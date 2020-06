Exportações de Portugal para Angola caem 27,3% em Abril

As exportações de Portugal para Angola caíram 27,3% em Abril, o primeiro mês em que ambos os países estiveram em regime de confinamento, enquanto as importações de produtos angolanos para Portugal caíram quase 50%.

De acordo com os números do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), compilados ontem para a Lusa, Portugal exportou produtos e bens no valor de 100 milhões de euros para Angola em Abril de 2019, o que compara com os 73,4 milhões vendidos em Abril deste ano, marcado pelo estado de emergência decretado em ambos os países.

Em sentido inverso, os empresários angolanos venderam a Portugal produtos e serviços no valor de 53,7 milhões de euros em Abril deste ano, o que representa uma descida de 49,9% face aos 114,5 milhões vendidos em Abril do ano passado.

Relativamente aos primeiros quatro meses do ano, as importações portuguesas caíram de 350 milhões de euros de Janeiro a Abril de 2019, para 299 milhões de euros no período homólogo deste ano, o que representa uma queda de 14,3%.

A nível global, as exportações diminuíram 39,8% e as importações recuaram 39,1% em Abril em termos homólogos, “reflectindo os constrangimentos à actividade económica determinados pelas medidas de contenção à disseminação da pandemia COVID-19”, divulgou ontem o INE.

“Reflectindo os constrangimentos à actividade económica determinados pelas medidas de contenção à disseminação da pandemia COVID-19, quase todas as categorias de produtos apresentaram decréscimos significativos, destacando-se as exportações e importações de ‘material de transporte”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal.