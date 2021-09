Exportações de petróleo em Novembro no nível mais baixo desde 2008

As exportações de petróleo deverão cair em Novembro para 958 mil barris diários, num total de 28,75 milhões de barris, o nível mais baixo desde pelo menos o princípio de 2008.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita o manifesto preliminar com as entregas e os destinatários, haverá 30 cargas que levam um total de 28,75 milhões de barris de crude.

Os volumes de Novembro representam uma descida face aos 38 carregamentos previstos para Outubro, que levarão uma produção equivalente a 1,18 milhões de barris diários, num total de 35,4 milhões de barris.

Estes valores podem ainda ser revistos até ao final da semana, data em que deverá ser entregue o plano final de transporte desta matéria-prima.

Este é o valor mais baixo desde que a Bloomberg começou a compilar os dados sobre as exportações de petróleo, no princípio de 2008.