Exportações de petróleo de Angola para a China caem quase 19% em Julho

As exportações de petróleo bruto de Angola para a China caíram 18,9% em Julho, em termos homólogos, segundo dados do sector publicados hoje, reflectindo a tendência de declínio das compras de crude a África pelo país asiático.

Segundo um relatório da consultora especializada no mercado energético S&P Global Platts, com base em dados das alfândegas chinesas e fontes da indústria, no total, a China comprou 2,9 milhões de toneladas de crude a Angola, em Julho, colocando o País como o sexto principal fornecedor da potência asiática.

Angola ocupava, tradicionalmente, os três primeiros lugares, alternando com a Rússia e Arábia Saudita, entre os principais fornecedores de petróleo para a China.

A Arábia Saudita e a Rússia permanecem como os dois maiores fornecedores, seguidas pelo Iraque, Kuwait e Omã, ilustrando a crescente preponderância do Médio Oriente, em detrimento do continente africano.

No conjunto, as exportações de petróleo dos países africanos para a China afundaram em Julho 41,5%, em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo os dados das alfândegas chinesas.

Durante o mesmo período, as importações oriundas do Médio Oriente, que correspondem agora a cerca de metade do total das compras feitas pela China, caíram 1,2%, em termos homólogos, para 147,77 milhões de toneladas.

O Brasil fixou-se como o sétimo maior fornecedor, atrás de Angola, com 2,4 milhões de toneladas de crude exportadas para a China.

As importações totais de petróleo bruto da China caíram 5,6%, para 301,83 milhões de toneladas, entre Janeiro e Julho.