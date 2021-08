Exportações de crude com 6,73 milhões de receita bruta

A receita bruta com a exportação de petróleo atingiu os 6,73 milhões USD, com a venda de 97,998 milhões de barris de crude, durante o segundo trimestre deste ano, com um aumento de 0,11% face aos primeiros três meses do ano.

O volume exportado correspondeu a cerca de um milhão e 77 mil barris dia, avaliados ao preço médio ponderado de 68,625USD por barril, de acordo com dados divulgados, nesta Quinta-feira, pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás.

Face ao primeiro trimestre do período homólogo, os volumes de exportação tiveram uma redução de 13,89%.

Os resultados sobre a exportação de petróleo e gás no período em análise foram apresentados pelo secretário de Estado dos Petróleos, José Barroso, que destacou a subida do preço na casa dos 70 USD, que foi influenciado pelos cortes da produção da OPEP +, a recuperação da economia global, o aumento da procura a nível mundial, bem como a acção global da vacinação contra a COVI-19.

Lideraram as exportações, as ramas Dália com 11,57%, Mostarda com 10,77%, Nemba, com 9,63%, Cabinda com 8,60% e Girassol com 8,21%, de um total de 18 ramas.

Ainda de acordo com o relatório, o preço médio de exportação registou um incremento de 151,85%, comparando ao período de 2020, que na altura esteve a 27,248 USD por barril.

Já comparando com o primeiro trimestre deste ano, 2021, verificou-se um aumento de 11,25%, período em que o preço esteve fixado em 61,683 USD, por barril.