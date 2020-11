Exportações dão 11,14 mil milhões USD

As exportações somaram, nos sete primeiros meses deste ano, 11,14 mil milhões USD contra 20,68 mil milhões no mesmo período do ano anterior uma redução de 46,13% em termos acumulados.

De acordo com o relatório recente do Banco Nacional de Angola (BNA), a carteira de exportações do País continua dominada pelo petróleo bruto, cujo peso foi de 92,7%, em Julho, seguida pelo LNG e diamantes com pesos de 4,7 e 1,9%, respectivamente.



Em Julho deste ano, o saldo da conta de bens manteve a sua trajectória ascendente que vem registando desde Maio de 2020, passando de 738,61 milhões USD em Junho para 951,51 milhões o que representa um crescimento de 28,8 % em relação ao mês anterior.

O comportamento desta conta continua a ser dinamizado pela evolução positiva do valor das exportações que atingiu 1,62 mil milhões USD, o que representa um aumento de 19,7% em relação ao mês de Junho (1,35 mil milhões), superando o aumento do valor das importações que foi de 8,8% para 668,39 milhões USD.



O aumento do valor das exportações angolanas foi influenciado pelo comportamento das exportações do petróleo bruto, que segundo os dados preliminares situou-se em 1,50 mil milhões USD, mais 18,9% em relação ao mês anterior, devido à subida em simultâneo do preço das ramas angolanas, em cerca de 12,6% para 43,8 USD por barril e das quantidades exportadas em 5,5% para 34,30 milhões de barris.



Desempenho



O crescimento do valor das exportações de gás liquefeito (LNG) em 34,7% para 76,2 milhões USD, bem como o de diamantes que passaram de 19 milhões USD em Junho para 31,45 milhões em Julho de 2020 (mais 65,9%) e de pedras de granito que aumentaram em 44,98 % para 2,71 milhões USD.



Em contraste, as exportações dos outros produtos reduziram. Vale notar que o valor das exportações, excluindo petróleo bruto, registou um aumento de 32,08%, atingindo o montante de 117,85 milhões USD. Quanto ao valor das importações, em Julho, este foi superior ao do mês anterior, devido ao incremento do valor da importação de combustíveis, alimentos e outros produtos em 22,1, 6,8 e 7,9% para 61,39 milhões, 172,19 milhões e 434,80 milhões US, respectivamente.



Do valor total de importações, 25,76% representam importação de alimentos, 9,19% importação de combustíveis e 65,05% importação de outros produtos.

Comparativamente aos primeiros sete meses de 2019, o valor acumulado das importações reduziu em 43,97%, tendo a importação de combustíveis reduzido em 22,48%, dos alimentos em 60,47% e dos outros produtos importados em 45,85%.