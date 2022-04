Exportações da China crescem 15,7% em Março

As exportações da China aumentaram 15,7%, em Março, em termos homólogos, enquanto as importações permaneceram estáveis, segundo as alfândegas chinesas, apesar de interrupções nas cadeias de abastecimento, provocadas por surtos de Covid-19 no país.

As exportações subiram para 276,1 mil milhões USD, apesar das medidas de prevenção contra o coronavírus, impostas em Xangai e outros centros industriais, que levaram várias fábricas a reduzir a produção.

As importações subiram menos de 1%, para 228,7 mil milhões USD.

As exportações para os 27 países da União Europeia caíram em Março 9,1%, em relação ao ano anterior, para 44,4 mil milhões USD, enquanto as importações caíram 41,6%, para 24,3 mil milhões USD.

O excedente da China nas trocas comerciais com a Europa cresceu 179,3%, para 20,1 mil milhões USD.

O número de infecções pela Covid-19 na China é relativamente baixo, comparado a outras partes do mundo, mas a estratégia de ‘zero casos’ do Governo levou ao confinamento de 25 milhões de pessoas em Xangai, desde o final de Março, e suspendeu o acesso a outros centros industriais importantes no sudeste e nordeste do país.