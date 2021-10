Exportações da Alemanha caem em Agosto face a Julho e sobem homologamente

A Alemanha exportou 104, 4 mil milhões de euros em bens e serviços em Agosto, menos 1,2% do que em Julho e mais 14,4% do que no mesmo mês de 2020, foi hoje anunciado.

De acordo com dados provisórios divulgados hoje pela agência federal de estatística alemã (Destatis), em Agosto, as exportações foram 0,5% mais elevadas do que em Fevereiro de 2020, o mês anterior à introdução de medidas restritivas para conter a pandemia.

As vendas da Alemanha para países terceiros, fora da União Europeia (UE), aumentaram para 48,8 mil milhões de euros em Agosto, mais 13,1% do que no mesmo mês de 2020.

De acordo com a Lusa, as exportações para os Estados-membros da zona euro aumentaram para 37, 8 mil milhões de euros, mais 16,9%, em termos homólogos, enquanto as exportações para os países da UE que não partilham a moeda comum subiram para 17,9 mil milhões de euros, mais 13,2%.

Entretanto, as exportações para o Reino Unido, que em Janeiro completou a saída da UE, caíram para 4,8 mil milhões de euros em Agosto, menos 15,1% do que no mesmo mês do ano passado.

As exportações para a China aumentaram 4,4%, em termos homólogos, para 7,6 mil milhões de euros e para os Estados Unidos 22,4%, para 9,4 mil milhões de euros.

A Alemanha importou bens e serviços no valor de 93,8 mil milhões de euros em Agosto, mais 3,5% do que em Julho e mais 18,1% do que em Agosto de 2020.

Em comparação com Fevereiro do ano passado, o mês anterior ao primeiro encerramento parcial da vida pública na Alemanha, devido ao confinamento na sequência da pandemia da COVID-19, as importações em Agosto aumentaram 9,9%.

As importações do Reino Unido caíram 7,9% em Agosto, em termos homólogos, para 2,3 mil milhões de euros.

A maioria das importações em Agosto foi proveniente da China, uma economia da qual foram importados bens e serviços no valor de 11,4 mil milhões de euros, um aumento de 20,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.