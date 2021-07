Exportações avaliadas em 24 milhões USD no primeiro semestre

O Programa de Apoio a Produção, Diversificação das Exportações e Substituições das Importações, PRODESI, durante o primeiro semestre totalizou exportações de 24 milhões USD segundo os dados do Ministério da Economia e Planeamento de Angola.

Entre os principais produtos exportados na primeira metade do ano estão cimento, no valor de 11,8 milhões USD, cerveja 5,2 milhões USD, e embalagens e garrafas de vidro, que totalizaram 2,5 milhões USD.

A consultora NKC African Economics saudou o crescimento destas exportações, mas referiu que Angola tem ainda um longo caminho a percorrer para reduzir a dependência do sector petrolífero.

"Apesar do crescimento das exportações de produtos não-petrolíferos ser encorajadora, Angola ainda tem um longo caminho a percorrer para reduzir a sua dependência do petróleo e assegurar estabilidade económica futura", referiu a consultora.

A NKC assinalou que em 2020, as exportações do sector representaram "quase 96% das exportações totais, 54% da receita do Governo e 31% do PIB real".

O PRODESI tem como linhas de financiamento os seguintes instrumentos: recursos remanescentes de linhas de crédito bilateral, estabelecidas inicialmente para atender ao Programa de Investimentos Públicos, recursos provenientes do Investimento Direto Estrangeiro, fundos de 'private equity' do Fundo Soberano de Angola, outros recursos do mercado financeiro nacional e estrangeiro disponíveis, como fundos privados de 'private equity', financiamentos com garantia de geração de créditos de carbono, etc.