Expansão da capacidade de energia instalada da Líbia

A Líbia está a procurar reabilitar o sector de energia por meio de um maior envolvimento com os participantes do sector privado e do desenvolvimento proactivo de seus recursos eólicos e solares.

A Líbia actualmente enfrenta escassez de electricidade e um déficit de energia substancial, devido a danos em suas usinas e infra-estrutura desde 2014. A produção actual é estimada em 5.000 MW, enquanto o déficit de energia é de quase 2.500 MW por dia, fazendo com que a maioria dos líbios dependam de recursos privados geradores. Como resultado, o investimento estrangeiro directo é necessário no sector para reparar e substituir instalações danificadas, com o valor total dos contratos para projectos de energia estimado em cinco bilhões de dólares.

Em uma tentativa de expandir a capacidade instalada , a General Electricity Company of Libya (GECOL) delineou planos de desenvolvimento ambiciosos para a próxima década, incluindo a construção de uma grande usina de turbina a gás de ciclo combinado em Benghazi, que poderia ter uma capacidade de geração de até 1,5 GW. Um adicional de 6.075 MW de nova capacidade foi planejado para 2021–2030, incluindo instalações em Sebha, Derna, Tripoli, Khoms, Tobruk e Benghazi. A GECOL tem previsão de pico de carga para 14.834 MW em 2025 e 21.669 MW em 2030.

Para desenvolver seus planos de infra-estrutura, o governo fez um forte esforço para envolver os participantes do sector privado. Em Setembro de 2019, a General Electric assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Líbia para aumentar a capacidade de geração em 6.000 MW nos próximos cinco anos. Especificamente, a empresa norte-americana de geração de energia tem o compromisso de desenvolver projectos de transporte de energia, implementando novas capacidades de produção na área de energia eléctrica e estabelecendo projectos de energia renovável, especificamente em energia eólica e solar.

Recentemente, em Julho de 2020, a multinacional italiana Eni reuniu com a National Oil Corporation da Líbia para tratar dos planos para o sector de energia do país. Em linha com um MoU assinado entre a GECOL e o NOC, a Eni está fornecendo capacitação e suporte técnico para definir a regulamentação do código da rede eléctrica nacional e melhorar sua operabilidade, bem como fornecer peças sobressalentes críticas. A empresa também está a realizar estudos para o desenvolvimento de uma nova usina a gás e apoiando o início de projectos-piloto renováveis ​​em todo o país.

Como parte de sua estratégia de energias renováveis, o governo da Líbia lançou seu Plano Nacional para o Desenvolvimento de Energia Renovável na Líbia (2013-2025), que visa atingir 7% de contribuição renovável para a matriz eléctrica em 2020 e 10% em 2025. Em 2020, isso traduziria 600 MW derivados do vento, 150 MW de Energia Solar Concentrada (CSP), 300 MW de energia solar fotovoltaica e 250 MW de aquecimento solar de água. Em 2025, o plano visa 1.000 MW de energia eólica, 400 MW de CSP, 800 MW de energia solar fotovoltaica e 450 MW de aquecimento solar de água.

Além do investimento estrangeiro directo, várias reformas são necessárias para que a Líbia seja capaz de fornecer electricidade adequada, confiável e sustentável para sua população. No curto prazo, o sector carece de investimentos para viabilizar a concretização de projectos de usinas paralisadas, em conjunto com a compra de energia eléctrica de países vizinhos.

O Egipto declarou seu objectivo de aumentar as interconexões eléctricas com seus vizinhos do Norte da África para 2.000 MW em 2020, depois de exportar aproximadamente 62,5 milhões USD em electricidade para a Jordânia e a Líbia no ano fiscal de 2018-2019. A partir de Março de 2019, a Argélia também se prepara para exportar electricidade para a Líbia através da Tunísia.

No médio prazo, o sector precisa de uma reestruturação por meio de uma revisão da legislação e dos regulamentos atuais. Isso inclui a divisão da gestão e operação dos serviços de transporte e distribuição entre os sectores público e privado, com a participação do sector privado incentivada por meio de processos de licitação para os projectos de energia mais financiáveis ​​do país.

Por último, uma transformação digital dos serviços de electricidade é necessária para a criação de um sistema mais eficiente em termos de energia e custos. Isso inclui a cobrança de impostos sobre a importação e compra de meios que não economizem energia, a aplicação de padrões internacionais nos sectores de electricidade e energia e maior desenvolvimento dos recursos eólicos, solares e de gás natural.