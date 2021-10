Executivo transversal

Jardel Silvério Duarte é um profissional do segmento financeiro que (há quase dois anos) exerce o cargo de administrador na Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).



Integra a classe de executivos com experiência ambivalente no sector.



O percurso profissional de Jardel Duarte no sector financeiro inicia (em 2009) no Banco Privado ATLANTICO (actualmente Banco Millennium ATLANTICO), na condição de gestor corporate.



Após alguns anos de trabalho no respectivo banco, ascende à categoria de subdirector corporate; director de Centro de Empresas e por último director comercial.



Depois da experiência em banca (2009 - 2016), vai à Fortaleza Seguros, instituição financeira ligada ao Banco Millennium ATLANTICO, como director comercial, cargo que exerce até 2019, ano em que é designado administrador Executivo da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, alicerçando a experiência no sector dos seguros.



É licenciado em business information technology pela Universidade de Salford (Salford Business School), Reino Unido. Também é pós-graduado em gestão de seguros pela Universidade Católica de Lisboa (Portugal).



Para aquilatar a formação académica, Jardel Duarte ainda frequenta diversos cursos e seminários que abaixo mencionamos.



High impact leadership programme pela INSEAD Business School (Singapura); Programa ATLANTICO GPS (Gestão de Pessoas e Serviço) – AESE/ASM; Programa de Direcção de Empresa (PDE) - AESE/ASM e Programa Individual de Liderança Executivos - Of Consultores.