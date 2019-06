Executivo trabalha na formação de gestores para aperfeiçoamento de novos métodos - Archer Mangueira

O responsável disse ainda terem tomado boa nota da necessidade de se corrigir alguns procedimentos de gestão, para quem o Governo, no acompanhamento da execução do OGE, tem feito recomendações às unidades orçamentais.

“É mais um exercício de prestação de contas do nosso lado e, do lado do Parlamento, um exercício de fiscalização”, disse o ministro da Finanças, notando que, desde 2011, o Executivo tem apresentado com regularidade a CGE.

Dizer que a Conta Geral do Estado (CGE) compreende a conta de todos os órgãos da administração central e local do Estado, institutos públicos e serviços autónomos, bem como da segurança social e órgãos de soberania.

Nos termos da lei, o Tribunal de Contas elabora um parecer técnico, que não é vinculativo, sobre o desempenho da Conta Geral do Estado do Orçamento do exercício anterior, sob gestão do governo, a pedido da Assembleia Nacional.