Executivo revê PND 2018-2020

O Executivo vai proceder a uma revisão intercalar do Plano de Desenvolvimento Nacional, para o período 2018-2022, elaborando um programa de Acção para os anos 2020 a 2022, na base de pressupostos que mais se ajustem a situação actual na visão nacional e internacional, revelou hoje o ministro de Estado para Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.

Manuel Nunes júnior falava à imprensa, no final da 3ª reunião ordinária da Comissão Económica do Concelho de Ministros, no Centro de Convenções de Talatona, sob orientação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Na ocasião explicou que o Programa de Acção estará concentrado em acções que podem efectivamente ser alcançadas e, que ao mesmo tempo, podem provocar um maior impacto possível na melhoria das condições de vida das nossas populações.

A Comissão Económica do Concelho de Ministros aprovou um conjunto de medidas de carácter imediato a adoptar pelo Governo de Angola, em resposta aos efeitos da pandemia do coronavírus (COVID-19) e da redução acentuada do preço do barril de petróleo no mercado internacional, sobre as empresas e sobre as famílias. (Em actualização)