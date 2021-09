Executivo quer implementar 100 projectos do prodesi em cada província

O Executivo está a trabalhar no processo de aceleração de projectos do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI) para implementar 70 a 100 projectos por província, adiantou, em Luanda, a secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote.

A responsável, que falava no habitual briefing do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), explicou que a iniciativa dos projectos aceleradores do PRODESI serão implementados numa perspectiva de cadeia de valor, desde a produção, transformação e logística de suporte ao escoamento dos produtos.

Detalhou que os projectos foram seleccionados, tendo em conta as especificidades de cada província, o plano de acção remetido pelos Governos provinciais, as orientações nacionais e as visitas de constatação efectuadas por equipas do MEP que estiveram no terreno.

Disse que, maioritariamente, se pretende apoiar projectos de expansão de actividades já existentes, no sentido de se conseguir obter resultados mais rapidamente.

Por outro lado, a secretária de Estado para a Economia disse que não foram reportadas novas aprovações, estando actualmente em negociação na banca 50, com destaque para o Aviso 10/20 do BNA que tem 34 projectos.

Desde a operacionalização do PRODESI, em 2019, foram aprovados 844 projectos, avaliados em 698,7 mil milhões KZ.

O PRODESI é um programa do Executivo para acelerar a diversificação da produção nacional e geração de riqueza, com maiorpotencialde geração de valor de exportação e substituição de importações.

Entre os sectores prioritários do programa constam a alimentação, agro-indústria, recursos minerais, petróleo e gás natural, florestal, têxteis, vestuário e calçado, construção e obras públicas, tecnologias de informação e telecomunicações, saúde, educação, formação e investigação científica, turismo e lazer.