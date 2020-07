Executivo prevê dívida pública em 66 mil milhões Kz

Em 2017, segundo a titular da pasta das Finanças, o stock da dívida era de 82 mil milhões USD, sendo que no final de 2019 era de aproximadamente 72 mil milhões USD. “A apesar de o rácio da divida sobre o PIB situar-se acima dos 100%, tem se registado melhorias na gestão da dívida”.

No âmbito da consolidação fiscal, explica, o Executivo tem negociado com os principais credores para garantir a sustentabilidade da dívida e fazer face a queda da receita fiscal.

O País também aderiu à iniciativa da suspensão do serviço da dívida denominada Debt Service Suspension Inititive (DSSI) do OGE 2020 e negoceia directamente com o maior credor, traduzindo-se em poupanças significativas, bem como a libertação de fundos para fazer face as despesas sociais, disse.

A nível interno, o Executivo trabalha com os principais bancos detentores de dívida no sentido de criar condições propicias para garantir uma taxa de rolagem adequada.

Na ocasião, Vera Daves defendeu que “a sustentabilidade da dívida continua a ser desafiante e a estratégia de endividamento de medio prazo deverá ser ajustada e adequada ao novo contexto”.