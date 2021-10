Executivo mantém posição estratégica na TAAG

O Executivo vai continuar a segurar a TAAG por considerar imprescindível que o País tenha “em boa situação operacional” a companhia nacional de bandeira, disse o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu.

Ricardo de Abreu teceu tais declarações no encerramento da tomada de posse do novo Conselho de Administração da TAAG, tendo na ocasião afirmado que tem havido desaparecimento de muitas companhias aéreas na África Austral, face à crise provocada pela pandemia da COVID-19.

Por tal facto, como se pôde depreender das declarações do Ministro dos Transportes, há compromisso do Executivo em manter no País uma companhia aérea nacional que seja parceira estratégica para o desenvolvimento económico.

As reformas que o Executivo faz no sector da aviação, afirmou, visam posicionar Angola nos patamares mais elevados do cumprimento das orientações dos órgãos reitores da Aviação Civil internacional.

“É fundamental que consigamos responder ao conjunto de objectivos referidos que é ver a TAAG no contexto da diversificação e crescimento económico”, disse.