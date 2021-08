Executivo levará à “justiça” investidores que não pagarem os activos alienados no Propriv

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, considerou a possibilidade de recorrer a arbitragem e aos órgãos de justiça para forçar as entidades que alienaram activos no âmbito do Propriv a honrarem com os pagamentos.

Aos 25 minutos do Webinar sobre Descomplicar o Orçamento Geral de Estado (OGE), que decorre neste momento em formato digital, a ministra revelou que algumas entidades que alienaram activos estão a falhar com o cronograma de pagamento estabelecido.

Alertou a todos que concorram aos leilões, concursos públicos para a compra de activos que façam com certezas da capacidade de pagar pelos mesmos sob pena de tirar a oportunidade a quem tenha liquidez para o fazer.

