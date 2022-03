Executivo garante apoio à economia real

O Executivo vai continuar a garantir o total apoio à economia real, defesa dos rendimentos das famílias e o consumo para impulsionar o crescimento da economia, através da Programação Macro-económica Executiva (PME) para este ano.

A informação foi avançada, ontem, em Luanda, pelo secretário de Estado para o Planeamento, Milton Reis, no habitual briefing bissemanal, realizado pelo Ministério da Economia e Planeamento (MEP), no qual esclareceu, que o documento, que serve de suporte para a elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE), seguirá para apreciação na próxima

sessão do Conselho de Ministros.

Citado pelo Jornal de Angola, o secretário de Estado afirmou, entretanto, que a programação está concluída a nível técnico por parte dos Ministérios da Economia e Planeamento (MEP), das Finanças (MINFIN) e do Banco Nacional de Angola (BNA).

O documento, disse, contempla as principais directrizes macro-económicas do País, além de um pacote de estímulo ao investimento público, para a criação de mais postos de trabalho e alavancar o crescimento, sem perder de vista o controlo da pandemia, a segurança sanitária e preservação da vida dos cidadãos.

Para Milton Reis, os fundamentos do documento visam, também, dar maior consistência e convergência à Programação Financeira e Monetária do Tesouro, macro fiscal do comportamento do sector externo, bem como contas nacionais, assentes em premissas para melhorar a previsão do comportamento das principais variáveis macro-económicas, com base nas projecções do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo o responsável, as previsões relativas às receitas e despesas nem sempre são lineares, em função de eventuais constrangimentos ao longo do exercício económico, daí que esta Programação serve para afinar as projecções ou estimativas na fase de aprovação do OGE, “tendo em conta a possibilidade de mobilização dos recursos para realizar as despesas”.