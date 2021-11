Executivo espera privatizar mais de 40 empresas até ao final de 2021

O Governo espera privatizar mais de 40 empresas até ao final deste ano, informou o PCA do Instituto de Gestão e Participação do Estado (IGAPE), Patrício Vilar.

De acordo com o responsável, que fala no evento “Conversas com Rumo”, que decorre neste momento em Luanda, constam da lista o BCI, a Ensa e algumas empresas que detêm participações da Sonangol.

“ Se não forem 40 até ao final do ano, serão 45 empresas e activos do Estado”, acrescentou.

