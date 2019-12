Executivo e FMI assinam contrato de gestão das finanças

O acordo, prevê também a programação do quadro macro fiscal e a melhoria da gestão do investimento público.

Segundo o documento que a nossa redacção teve acesso, o mesmo terá uma duração de três anos, é será financiado pela Comissão Europeia e gerido pelo Departamento de Assuntos Fiscais do FMI.

O programa engloba quatro objectivos estratégicos, nomeadamente a melhoria das leis de Gestão Financeira Pública e eficácia das instituições, a preparação de um orçamento abrangente, credível e baseado em políticas eficazes.

A identificação, monitoramento e gestão dos riscos fiscais e a melhoria da cobertura e qualidade dos relatórios fiscais, visando ajudar a monitorar as Finanças Públicas, são outros dois pilares que constam na implementação deste projecto.

De referir que, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou na última quinta-feira (05) a terceira concessão para Angola de 247 milhões de dólares, de um total de 1.48 milhões, no quadro do programa de reformas acordado com o Governo angolano.