Executivo disponibiliza 7 milhões kz para micro-négocio

O Executivo disponiblizou sete milhões kz para cada micro-negócio, no âmbito das medidas de alívio económico, aprovadas em Abril, revelou esta terça-feira, o secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João.

Segundo o secretário de Estado, estão criadas as condições materiais, técnicas e operacionais para que seja executada a disponibilização de 4 mil milhões kz na linha de apoio ao micro-crédito, consagrada no Decreto presidencial 98/20 e destinada a providenciar o acesso ao crédito dos micro-empreendedores formais e informais do País.

Ao falar no habitual “briefing” sobre as acções do Ministério de Economia e Planeamento (MEP), nos últimos sete dias, Mário Caetano João sublinhou que a classe empreendedora poderá assim, aceder ao montante máximo de 7 milhões kz, desde que cumpram as exigências praticadas pelas sociedades de Microcrédito aderentes à linha.

Na última semana o Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA) transferiu dois mil milhões kz para as sociedades de microcrédito e cooperativas de crédito para o efeito.

Segundo o secretário de Estado, entre as sociedades estão a KixiCrédido, Facilcred, Multicrédito, Wiliete Crédito, Nespecred, Gingacred, KifCrédito e Cooperativa do Fórum Angolano de Jovens Empreendedores (FAJE).

Em relação as áreas elegíveis estão a agricultura, com destaque para a produção de cereais, leguminosas, oleaginosas, tubérculos e hortícolas.

Constam também a Avicultura de corte e de postura, aquisição de bovinos para engorda e abate, processamento de alimentos e produção de bebidas, logística e distribuição de produtos agro-alimentares e de pesca, bem como aquicultura.

Constam ainda a reciclagem de resíduos sólidos e urbanos, prestação de serviços de transporte, prestação de serviços de formação profissional, desenvolvimento de software e turismo, produção cultural e artística.

Acompanhamento ao PAC

Mário Caetano João avançou que foi realizado o habitual encontro com os 14 bancos envolvidos na operacionalização do PAC, tendo sido solicitado maior engajamento da banca comercial na divulgação e simplificação das condições de aceso ao crédito nas agências bancárias.

O governante disse ainda que o BDA não recepcionou nenhum novo projecto do PAC, pelo que nos últimos 3 projectos aprovados (BIC, BAI, BNI), referem-se a um montante de financiamento aprovado de 9 mil milhões kz.

Adiantou que o Fundo de Garantia de Crédito (FGC) também não reportou novas garantias emitidas, tendo sido emitidas até a data, um total de 11 garantias, num montante de 15 mil milhões kz, proporcionando um financiamento de 24,7 mil milhões kz.

De acordo com Mário Caetano João, estão na banca 150 projectos por aprovar e 171 por desembolsar nos sectores do comércio (103), da Agricultura (23), indústria (30), das pescas (8), da agro-indústria (4), avicultura (2 e um da agropecuária.