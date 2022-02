Executivo disponibiliza 100 milhões Kz a empreendedores

O Executivo vai disponibilizar 100 milhões Kz para cada empreendedor informal com novas perspectivas e oportunidades de negócio na província do Moxico, adiantou no Luena, o ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto Caetano João.

Em declaração à imprensa, após à sua chegada ao Luena, onde iniciou, segunda-feira, 14, uma visita de dois dias ao Moxico, Mário Caetano João disse que não foi a província apenas para proceder ao lançamento do PREI, mas, também, para constatar outros programas por financiar, inseridos nos projectos para a aceleração do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

A visita, disse, visa igualmente ajudar com recursos da banca, aqueles empreendedores que já desenvolvem as suas actividades económicas com recursos próprios.

Segundo o ministro, o Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) é um programa que está a ser implementado, sensivelmente, há dois meses e que já conta com cerca de 100 mil operadores formalizados com bons resultados à vista. O objectivo do programa referiu, é proporcionar alguma dignidade laboral para os micro-operadores.

“Gostaríamos de ver, também, a execução física dos projectos que já beneficiam da banca e com possibilidades de analisar se estes podem candidatar-se a outros financiamentos para continuar a crescer”, disse.

Dentro do programa, o Ministério da Economia e Planeamento vai financiar cerca de 100 milhões Kz para 100 empreendedores, numa componente de capital de risco, disse Mário Caetano João, realçando que dentro deste pacote, alguns vão precisar mais ou menos do valor existente.

Afirmou que a banca comercial pode financiar muito mais, pois existem projectos que vão ser catalisadores de outros projectos, o que vai permitir atingir a segurança alimentar.