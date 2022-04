Executivo define acções estratégicas para absorver novos investimentos

Embaixada da França em Angola, em parceria com a multinacional Total Energies, promoveu encontro em Luanda com a presença de 17 empresas francesas prestadoras de serviços ao sector Petrolífero

O Executivo vai continuar a desenvolver acções estratégicas que visam criar um ambiente favorável de negócios, para a captação de novos investimentos no sector Petrolífero, aumentar as reservas de petróleo e reduzir a baixa produção do País, disse, recentemente, em Luanda, o secretário de Estado para Petróleo e Gás, José Barroso.

O governante, que discursou num encontro sobre parceria de negócios entre empresas nacionais (públicas e privadas) e francesas, prestadoras de serviços ao sector Petrolífero, denominado “Business Expedition Oil and Gas Angola”, sublinhou que a meta do Governo é promover e apoiar os projectos de monetização do Gás Natural e fortalecer a posição da Sonangol no “upstreams”, com o objectivo de aumentar a quota nacional de produção de dois para 10% até 2027.

Segundo José Barroso, o Executivo tem como meta desenvolver acções que visam optimizar e fomentar a produção de produtos refinados de petróleo, para o aumento da capacidade de armazenagem e da cadeia de distribuição, comercialização de combustíveis e lubrificantes, de modo a tornar o país auto-suficiente.