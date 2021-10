Executivo cria reserva estratégica alimentar

O ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano de Sousa, anunciou, recentemente, a criação de uma reserva estratégica alimentar no País, ainda no decurso deste ano.

O governante, que falava no final da sessão do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, indicou que a medida se enquadra no processo de aumento da produção e do consumo.

Segundo o ministro, as medidas visam fazer com que as famílias possam ter maior poder de compra nestes momentos em que há algumas interrupções na cadeia logística global, o que está a fazer com que haja variação nos preços em Angola e a nível mundial.

Baixa de preços dos produtos essenciais

O Executivo adoptou a racionalização da tributação do sector produtivo, visando baixar os preços e aumentar o poder de compra das famílias para os produtos de amplo consumo, informou o Ministro Caetano de Sousa, Ministro da Economia e Planeamento.

Lembrou que há dois meses foi adoptada outra medida relacionada com os direitos de importação para uma série de produtos, que são mais importados e que têm impacto no consumo das famílias.

Mário Caetano de Sousa reconheceu que a introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) elevou o nível de preços.