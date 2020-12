Executivo cria Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro

O Governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, anunciou hoje, em Luanda, a criação do Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro (CSSF), que será presidido pelo governador do banco central, substituindo o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF).

A informação foi avançada durante o evento “Conversas com Rumo”, com o tema “Qual o Sistema Financeiro que Queremos para Angola?”, que teve como ´Keynote Speaker´ José de Lima Massano.

A criação do CSSF tem como objectivo garantir a solidez do sistema financeiro como um todo, considerando que a crescente integração e interdependência dos diversos sectores da actividade financeira exige maior coordenação e articulação entre as autoridades de supervisão dos diferentes sectores.

Fazem parte do CSSF, nomeadamente, o Governador do BNA, o presidente da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), o presidente do Organismo de Supervisão de Mercado de Valores Mobiliários e os membros dos conselhos de administração dos referidos organismos de supervisão.

Assim, extingue-se o CNEF, criado em 2015 ao abrigo do artigo 67º da Lei nº 12/2015, de 17 de Junho, Lei de bases das instituições Financeiras.