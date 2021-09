Executivo aprova decreto para estabilizar preços da cesta básica

O Conselho de Ministros aprovou, esta quarta-feira, um Decreto Legislativo Presidencial Provisório, que suspende temporariamente o pagamento dos direitos aduaneiros de alguns produtos da cesta básica, informou o secretariado do conselho em comunicado.

Trata-se dos preços do arroz, coxa de frango, óleo alimentar, carne de porco, carne seca de vaca, grão de milho e do leite em pó.

No quadro do documento, aprovado em sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, ficou estabelecido a conclusão do processo de cedência da exploração de lojas e centros logísticos de distribuição em posse do Estado, no prazo de 90 dias.

Na reunião, o Executivo decidiu acelerar, até Novembro próximo, a implementação do plano de distribuição de carrinhas para o reforço da actividade do comércio rural.

De igual modo, foi decidido flexibilizar e agilizar o procedimento do licenciamento comercial na Plataforma Integrada do Comércio Externo, bem como reduzir para 48 horas os prazos de licenciamento para fins sanitários e fitossanitários.

A reunião desta quarta-feira analisou as causas do aumento dos preços dos bens essenciais de amplo consumo da população.

O comunicado final da sessão refere que o Conselho de Ministros considera que os acontecimentos ao nível dos mercados internacional e interno, motivados pelos efeitos da COVID-19, estão na base da elevação dos preços dos principais produtos da cesta básica.

Para a estabilização desses preços, o Executivo “pretende estimular o aumento da oferta de bens essenciais de consumo das populações, por via do aumento da produção nacional e implementação de medidas provisórias de curto prazo”.

Trata-se de medidas de curto prazo que permitirão a redução do custo das importações de produtos acabados, nos casos em que existem ainda forte dependência das importações, bem como das matérias-primas para produção de bens essenciais de amplo consumo.