Executivo apela à dinamização de investimentos

O secretário de Estado das Finanças e do Tesouro e coordenador do Grupo Técnico Permanente do PROPRIV, Osvaldo João, apelou aos investidores para que dinamizem os investimentos nas unidades fabris e industriais adjudicadas.

Osvaldo João falava durante a sessão de assinatura de contratos de adjudicação de sete activos incluídos nos concursos públicos de privatização de empreendimentos agro-pecuários e agro-industriais, realizado ontem na sede do Ministério das Finanças.

Na ocasião assegurou que o Executivo tudo fará para apoiar os investidores e as empresas nacionais, especialmente em sectores estratégicos para a independência económica e alimentar. Em troca, o Executivo espera que esses investimentos contribuam significativamente para a criação de mais postos de trabalho.

Os sete activos foram adquiridos por cinco empresas de direito angolano e geram para o Estado de cerca de 19 mil milhões Kz. Nenhum dos projectos foi alienado abaixo de 80% do preço de referência, tendo um deles superado a base de licitação.

A alienação dos activos resulta dos concursos públicos nº 4 e 5, ambos lançados pelo IGAPE em 2019, no âmbito do PROPRIV