Executivo alocou 23,8 mil milhões Kz para reconversão da economia informal

O Executivo alocou 23,8 mil milhões Kz para o Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) desde o seu primeiro orçamento, segundo cálculos do Mercado com base nos Orçamentos Gerais de Estado (OGE) de 2013 a 2021.

O primeiro orçamento do programa foi de 4,9 mil milhões no OGE de 2013, posteriormente a despesa caiu 83%, com uma alocação de 823 milhões Kz em 2014. O orçamento revisto de 2015 apresenta uma alocação de 4,0 mil milhões Kz superior aos 3,87 mil milhões dotados em 2016 e aos 3,95 mil milhões Kz orçados em 2017.

Em 2018 o Executivo disponibilizou um orçamento de 3,93 mil milhões Kz, ao passo que em 2019 registou-se o orçamento mais baixo para a reconversão da economia informal com 107,3 milhões Kz. Já em 2020 as verbas para o PREI subiram para 801,1 milhões Kz.

Neste ano, o Executivo preparou uma dotação orçamental 1,36 mil milhões Kz para combater a informalidade, o Ministério da Economia e Planeamento (MEP) recebeu mil milhões Kz para o registo de agentes da economia informal, mais 200 milhões Kz para coordenação e monitorização do programa. O ministério da Indústria e Comércio recebeu 150 milhões.

Para 2022 o Governo preparou 925,8 milhões Kz para combater a informalidade.

O PREI consta, inicialmente, do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017 e foi aprovado em 2014 pelo decreto presidencial nº 84/14 de 24 de Abril.

O programa também foi enquadrado no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022, que estima que as actividades informais representam 40% da economia nacional e são “essenciais para 75% da população’’. Os últimos dados do MEP apontam que a economia informal tem um peso de 73% no PIB.

Além de financiado pelo OGE, o Governo solicitou um apoio orçamental à União Europeia de 20 milhões de euros.

Segundo o coordenador técnico do PREI, Adriano Celso Borja, “não se trata de um financiamento, mas de uma doação, ou seja, uma convenção orçamental inédita, e, é a primeira doação canalizada ao governo para apoiar um programa específico”.

“Em termos globais, a doação está avaliada em 20 milhões de euros, mas obedece alguns critérios, e como tal, foi desembolsada a primeira tranche de 14,5 milhões de euros, e em função dos resultados vai ser reembolsado a tranche seguinte para completar os 20 milhões de euros previsto na convenção de apoio orçamental”, disse Adriano Celso Borja em entrevista ao Mercado.

O PREI foi lançado de forma oficial a 16 de Novembro deste ano, pelo ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, no popular “Mercado do 30”. O Executivo quer resgatar 65% do desperdício de receita que não entra para as contas do Estado, que ronda aproximadamente 40 mil milhões USD.

“O PREI é um programa necessário, mas não suficiente para a resolução da informalidade em Angola. É importante perceber que a informalidade é consequência das fragilidades políticas e econômicas do País e não a causa”, afirma o economista Wilson Chimuco em declaração ao Mercado.

Para Wilson Chimuco a melhor forma de combater a informalidade é reestruturar a economia, “combater as causas e não as consequências”.

“Deve-se aumentar os incentivos financeiros, fiscais e de acessibilidade; reduzir o centralismo económico e aumentar o grau de liberdade económica, desenvolver mecanismo que reduzam o processo de autoalimentação do informal - investir em sectores intensivos em mão-de-obra e aumentar o nível formativo (técnico-profissional)”, elencou.

“A informalidade não é um problema é uma solução intermédia a delinquência, prostituição, pobreza externa, dentre outros males sociais causados pela falta de emprego formal, a forte dependência actividade extractiva intensiva em capital, mal ambiente de negócio, e a ineficiência das instituições”, afirmou o economista António Estote.

António Estote diz que o maior desafio na implementação do PREI será a ausência de conhecimento sistematizado do sector informal e a priorização das medidas a serem adoptadas, assim como na escolha de grupos focais.

Já para Wilson Chimuco, os desafios prendem-se na incapacidade da economia formal,“que não tem estrutura, incentivos e espaço para absorver os operadores do informal”.

“Repare que o racional do programa é alargar a base tributária e não melhorar os níveis de produtividade e rendimento dos operadores que poderão migrar para o formal”, explica.

Informalidade absorve 81,1% dos empregos

De acordo com os dados do instituto Nacional de Estatística (INE), em Angola, a maioria das pessoas empregadas encontra-se no emprego informal 81,1% (8 639 165 pessoas), das quais 72,3% são homens (3 847 051 pessoas) e 90,0% mulheres (4 792 114 pessoas).

Os dados do Inquérito ao Emprego em Angola (IEA) do INE, divulgado recentemente, apontam que a maioria dos agentes informais trabalham por conta própria sem trabalhador (cerca de 3,3 milhões de pessoas, e menor número em igrejas e outras associações, com 827 pessoas.

Os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, apresentam a taxa de informalidade mais alta com 94,3%. No respeita à taxa de emprego informal por zona, os dados do INE atestam que é maior na área rural, com 95,1%, que na área urbana 67,1%.

A nível do desemprego, a população jovem é mais afectada, 59,2% dos jovens dos 15 aos 24 anos de idade não têm emprego.

A nível nacional, no terceiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego seguiu a mesma trajectória ao registar um aumento de 7,9% em comparação com o segundo trimestre e 0,4% em termos homólogos ao fixar-se nos 34,1%.

A população desempregada no País aumentou 556 854 face ao trimestre anterior e em termos anuais aumentou 308 371, ao fixar-se nos 5 517 016 pessoas.

Segundo o estudo sobre a migração da economia informal para economia formal da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgado este ano, com uma de taxa de 94,1%, Angola apresenta a taxa de emprego informal em relação ao emprego total mais elevada do que os blocos regionais da África Central (91%), SADC (77%) e África Subsaariana (89,2%) e África como um todo (85,8%).

Em termos de emprego informal em unidades económicas informais, o relatório aponta que o País tem uma de 77,1%, superior apenas ao valor da SADC (64,8%) e inferior ao dos outros blocos do continente. O valor mais elevado foi observado no Chade (92%) e a percentagem mais baixa registada nos dados da OIT foi observada na África do Sul (21,8%).

Quanto à importância do emprego informal na economia, a OIT aponta que o sector da agricultura informal tem um peso de 99% de importância, os serviços informais 90% e a indústria 85%.

Luanda é o centro da informalidade

Segundo o Coordenador técnico do Programa de Reconversão da Economia Informal, a província de Luanda tem o maior número de agentes informais, com mais de dois milhões de pessoas a operar no mercado informal.

“As estimativas apontam para uma ocupação informal de 2 milhões de pessoas em Luanda, o que significa que as pessoas economicamente activas estão nesta magnitude ligadas à informalidade. Sendo Luanda o mercado de maior actividade económica do País, a província concentra, consequentemente, o maior número de operadores informais”, afirmou Celso Borja em declarações ao Mercado.

Um estudo sobre inclusão financeira realizados pelo antigo Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF) nos principais mercados de Luanda, nomeadamente, o mercado popular do “Km 30”, Kikolo, Asa Branca, Congolenses e Mercado 1.º de Agosto (Catinton), revela que 44% dos agentes informais em Luanda têm mais de 10 anos de actividade informal.

No que concerne à taxa de escolarização, cerca de 25% dos agentes informais frequentam ou frequentaram o ensino primário (da 1ª à 6ª classe) e representam o maior número dos agentes informais por escolaridade. Os agentes sem nenhum grau de escolaridade representam 11% e os universitários 2%.

Nota-se também que o Mercado do 30 tem o maior número de agentes informais sem identificação, com 39%, enquanto os Congolenses é o que regista maior pessoas com bilhetes de identidade. (Ver gráfico).

Quanto à taxa de bancarização, o estudo do CNEF aponta que cerca de 37% dos agentes informais em Luanda têm conta bancária. Os comerciantes de cosméticos são os que mais têm conta, enquanto os Zungueiros e Roboteiros são os agentes que menos conta têm nos bancos.

O Kikolo 2 e os Congolenses, com 62,4% e 57,5%, respectivamente, são mercados com a taxa de bancarização mais elevada, já o enquanto o Mercado do 30, com uma taxa de bancarização de 24,1%, e o Catinton, com 22,7%, são os mercados onde os comerciantes têm menos conta bancária.

No que concerne ao acesso ao seguro, nestes mercados, apenas 6% dos comerciantes têm seguro, destes, 45% subscreveram o seguro de saúde e 34% o seguro automóvel. Além de ter a maior taxa de bancarização, os cosméticos também são os agentes informais com maior acesso, com uma taxa de 11%, enquanto as moagens não têm nenhum registo.

O estudo também revela que os agentes informais preferem guardar dinheiro em casa, como forma de poupança. Cerca de 31% dos agentes fazem depósito no banco e 18,6% preferem a Kixiquila.

Para o crédito, na capital, os agentes informais preferem investir o seu próprio dinheiro como fonte de financiamento do negócio, 20,4% recorrem a Kixiquila e 9,8% tentam ir ao banco.