Executivo adopta medidas para remoção de barreiras ao investimento - PR

Ao falar num fórum com empresários nacionais, João Lourenço mencionou uma série de medidas, como a mobilização de recursos financeiros internos e externos, para financiar o sector privado angolano.

O Presidente da República falou das linhas de crédito que estão a ser negociadas com um banco alemão, para financiar o sector produtivo, e lembrou, igualmente, que o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) foi orientado a utilizar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento, a fim de bonificar as taxas de juros que ainda são muito altas no mercado financeiro.

Apesar das dificuldades por que passam os empresários, decorrentes da crise, exortou os empresários a investirem na agro-indústria, sobretudo agora que há aumento da oferta de energia e água, com a interligação dos sistemas.

João Lourenço saudou, na ocasião, os empresários resilientes que ainda continuam a desenvolver a actividade económica, apesar da crise.