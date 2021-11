Executivo actualiza salário mínimo nacional

O Executivo está a criar condições a fim de garantir que a actualização salarial prevista para 2022 ocorra em todos os sectores da actividade económica.

A informação foi passada recentemente pela ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, durante um encontro com jornalistas, em Luanda, no meeting com a comunicação social que visou abordar o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022.

Segundo Vera Daves, a medida poderá implicar a actualização do salário mínimo nacional, “há toda a necessidade de ser reposto o poder de compra das famílias”.

O Executivo, disse a ministra, aguarda por um estudo minucioso de um grupo técnico criado pelos Ministérios das Finanças e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social para fixar o valor do aumento salarial no próximo ano.

“O aumento da massa salarial na Administração Pública terá como foco proteger o poder de compra das famílias, face à inflação que o mercado tem vindo a registar e que no OGE/2022 está previsto atingir os 18%”.

A alteração prevista no aumento do salário, esclareceu, deverá ser feita sem comprometer a sustentabilidade fiscal e outras reformas em curso, porquanto estas visam impulsionar o crescimento da economia nacional.

“A estratégia do Executivo visa criar incentivos capazes de contribuírem para a promoção de empregos, através de um ambiente de negócio favorável e atractivo aos investimentos. Com estes pressupostos, o Estado poderá arrecadar mais impostos, não só através do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), assim como com o Rendimento do Trabalho (IRT)”, disse.