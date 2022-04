Excedente da conta corrente da zona euro cai para 22,3 mil milhões euros

A conta corrente da balança de pagamentos da zona euro registou, no quarto trimestre de 2021, um excedente de 22,3 mil milhões de euros, abaixo dos 73,2 mil euros do período anterior e dos 85 mil milhões euros do homólogo.

Segundo o serviço de estatísticas da União Europeia (UE) (Eurostat), entre Outubro e Dezembro de 2021, o excedente da conta de operações correntes da balança de pagamentos da zona euro representa 0,7% do seu Produto Interno Bruto (PIB), face aos 2,3% do PIB no trimestre anterior e aos 2,9% do homólogo.

O saldo positivo da conta de bens caiu para os 29 mil milhões euros, face aos 72,5 mil milhões euros do semestre anterior e aos 103,5 mil milhões euros do homólogo.

No que respeita à conta de serviços, o excedente aumentou, no quarto trimestre de 2021, para os 30,5 mil ME, face aos 14,3 mil ME do anterior e aos 23,5 mil ME do homólogo.

O saldo da conta de serviços primários, por seu lado, registou um excedente de 5,2 mil ME, um recuo na comparação em cadeia (20,5 mil milhões euros), mas uma subida na variação homóloga.

O défice da conta de rendimentos secundários foi de 42,4 mil milhões euros, um agravamento trimestral (-34,1 mil ME), mas menor do que o homólogo (-49,5 mil milhões euros).

A balança de pagamentos da UE, por seu lado, registou um excedente de 49,6 mil milhões euros (1,3% do PIB) no quatro trimestre de 2021, em baixa face ao saldo positivo de 69,6 mil milhões euros (1,9% do PIB) do período anterior e ao de 125,4 mil milhões euros (3,6% do PIB) entre Outubro e Dezembro.