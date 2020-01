Excedente da conta corrente da zona euro atinge novo recorde no 3.º trimestre de 2019

Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, indicam que, no verão do ano passado, a conta de operações correntes da balança de pagamentos atingiu um novo recorde na zona euro, depois de passar por um excedente de 74,8 mil milhões de euros (ME) (2,6% do PIB) no período homólogo de 2018 e de 70,4 mil ME e de no trimestre anterior (2,4% do PIB).

Ainda relativamente à zona euro, o saldo da conta de bens atingiu no terceiro trimestre de 2019 um excedente de 88,7 mil ME (após 72,3 mil ME no período homólogo anterior e 77,7 mil ME no trimestre anterior).

Também o saldo da conta de serviços teve um aumento para 31,7 mil ME (depois de 25,5 mil ME no período homólogo anterior e de 8,4 mil ME no trimestre anterior).