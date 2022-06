Excedente da balança de pagamento do Japão diminuiu mais de 55% em Abril

O excedente na balança de pagamentos do Japão decresceu 55,6% em Abril, em comparação com igual mês de 2020, sobretudo devido ao aumento das importações, anunciou hoje o governo daquele país, de acordo com a Lusa.

Os dados oficiais divulgados pelo Ministério das Finanças japonês mostram que o país registou um excedente de 500,1 mil milhões de ienes (3,5 mil milhões de euros) em Abril.

Este valor representa também uma queda de 80,3% em comparação com Março.

A descida do excedente deve-se sobretudo à balança comercial do Japão, que teve um défice de 688,4 mil milhões de ienes (4,8 mil milhões de euros).

Em Abril de 2020, o país tinha registado um saldo positivo de 282,2 mil milhões de ienes (2 mil milhões de euros).