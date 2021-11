Excedente da balança comercial da zona euro recua em Setembro

O excedente da balança comercial externa de bens da zona euro recuou, em Setembro, para os 7,3 mil milhões de euros face aos 24,1 mil milhões de euros homólogos divulgou recentemente o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da União Europeia (UE), as exportações da zona euro para o resto do mundo ascenderam a 209,3 mil milhões de euros, uma subida de 10% face a Setembro de 2020 e as importações totalizaram os 202 mil milhões de euros, um aumento homólogo de 21,6%, resultando num excedente de 7,3 mil milhões de euros.

Segundo a Lusa, na UE, o excedente da balança comercial externa sofreu uma forte quebra, em Setembro, para os 500 milhões de euros, face aos 23,7 mil milhões de euros homólogos.

As exportações da UE para fora do bloco cresceram 9,4%, para os 186,9 mil milhões de euros, face aos 170,9 mil milhões de euros do mês homólogo.

As importações somaram 186,4 mil milhões de euros, mais 26,5% do que os 147,3 mil milhões de euros de Setembro de 2020.