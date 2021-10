Excedente comercial do Brasil cai em Setembro para menor nível em 7 meses

O Brasil registou em Setembro um superávit na sua balança comercial de 4 322 milhões USD, o menor nível dos últimos sete meses e 15% inferior ao do mesmo mês de 2020.

De acordo com a Lusa, as informações foram divulgadas pelo Governo brasileiro, que explicou que o resultado se deveu a um forte aumento nas importações.

O saldo positivo de Setembro não só foi inferior ao do mesmo mês do ano passado (5 083 milhões USD, como também 43,4% inferior ao de Agosto deste ano (7 637 milhões USD), segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia.

A forte queda do excedente comercial foi atribuída ao aumento das importações, que somaram 19 962 milhões USD em Setembro, com um aumento de 51,9% em relação ao mesmo período de 2020, favorecido tanto pela desvalorização do real frente ao dólar, quanto pela reactivação económica do país após a crise provocada pela pandemia, que levou diversos sectores a aumentarem as suas compras externas.

As exportações também cresceram em Setembro, mas em menor percentagem (33,3%), para 24 284 milhões USD, o maior valor para este mês desde 1989.

Segundo o Ministério da Economia, o Brasil acumulou entre Janeiro e Setembro deste ano um superávit na sua balança comercial de 56 443 milhões USD, num aumento de 38,3% em relação aos primeiros nove meses de 2020 e o maior valor para o período na história do país.

Entre Janeiro e Setembro, as exportações cresceram 36,9%, para 213 223 milhões USD, e as importações 36,4%, para 156 790 milhões USD.