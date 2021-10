Europa ultrapassa EUA e China e se torna maior mercado de criptomoedas do mundo

A Europa passou a ocupar o posto de principal mercado de moedas digitais no mundo, ultrapassando China e Estados Unidos.

Segundo levantamento da casa de análise Chainalysis divulgado nesta terça-feira (28), a região da Europa Central, Norte e Ocidental (CNWE, na sigla em inglês) registou o maior volume de negociações de criptomoedas do planeta, com mais de 1 bilião USD em activos digitais entre Julho de 2020 e Junho de 2021.

O montante corresponde a um quarto do volume global e refletiu o crescimento de todas as categorias do mercado de criptomoedas na região, com destaque para os projectos de finanças descentralizadas (DeFi).

O Reino Unido é o maior mercado da Europa, com 170 mil milhões USD em transacções no período analisado. Desses, quase metade (49%) foi alocado em protocolos DeFi. Na sequência aparecem França, Alemanha, Holanda e Suíça.

O volume recorde não se refere apenas a transacções de compra e venda, mas também a investimentos de modo geral no sector. Segundo a Chainalysis, a Europa virou o principal destino de aportes institucionais, que dispararam de 1,4 bilhão USD em julho de 2020 para 46,3 mil milhões USD em Junho deste ano, um crescimento de mais de 32 vezes em um ano.

Ainda de acordo com o relatório, os países analisados mostram uma prevalência de 25% a 30% de transacções com stablecoins, criptomoedas que têm paridade com moedas fiduciárias, principalmente o dólar. Uma das excepções ficaram por conta de Mônaco, onde esse tipo de activo abocanhou 39% de todas as transacções.