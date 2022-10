Europa e Ásia de olhos no verde

As principais praças europeias estão a apontar para um início de negociação em terreno positivo, dando assim continuidade aos ganhos vividos esta segunda-feira.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 1%.

Na Ásia a sessão foi positiva, depois do “rally” em Wall Street e numa altura em que o possível adiamento da venda de obrigações da dívida britânica por parte do Banco de Inglaterra esteve a sustentar o sentimento dos investidores.

Mesmo com os ganhos desta terça-feira, os índices asiáticos seguem a negociar perto do valor mais baixo de 2020. As bolsas da região têm sido fortemente prejudicadas pelos confinamentos e respetiva política covid-zero, bem como a crise do imobiliário e têm, por isso, negociado abaixo das congéneres europeias e norte-americanas.

Na Ásia, pela China, o tecnológico Hang Seng subiu 1%, enquanto Xangai avançou 0,2%. Na Coreia do Sul o Kospi valorizou 1,2%, enquanto pelo Japão, o Topix subiu também 1,2% enquanto o índice de referência do país, Nikkei, somou 1,6%.

Esta terça-feira continua a época de resultados nos Estados Unidos. Depois de esta segunda-feira terem sido divulgadas as contas trimestrais do Bank of America, hoje é a vez de nomes como a Netflix, o Goldman Sachs e a Jonhson&Johnson.