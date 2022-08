Euro negoceia acima da linha de 1,02 dólares

O euro segue a negociar com uma ligeira valorização face ao dólar, mantendo-se acima do patamar psicológico dos 1,02 USD. A moeda única cresce 0,14% para 1,0234 USD.

Por sua vez, o índice do dólar da Bloomberg que compara a nota verde com 10 divisas rivais caiu 0,2% para 105,699 pontos, pressionado pelo avanço da moeda japonesa, que valorizou 0,9% face à nota verde.

O iene continua a ser o maior protagonista no mercado cambial, tendo avançado face a todas as dez moedas do grupo, numa altura em que a procura por ativos-refúgio foi ofuscada pelos dados sobre a atividade industrial na China