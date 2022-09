Euro mantém-se abaixo da paridade com USD

O Euro segue a desvalorizar ligeiramente face ao dólar, que recuperou algum terreno após o impacto da inflação acima do esperado em Agosto. A moeda única europeia cede 0,06% para os 0,9975 USD.

Já o índice dólar da Bloomberg que compara a força da moeda contra 10 divisas rivais sobe 0,11% para 109.776 pontos. A nota verde valorizou face a quase todas as moedas do grupo, numa altura em que os investidores aguardam pelos dados do retalho, à procura de pistas sobre a resiliência da economia norte-americana.

O iene, que ontem recuperou de mínimos de 24 anos perante os sinais de que o Banco do Japão estava a preparar uma intervenção no mercado cambial, liderou esta quinta-feira as perdas. Os fundos de investimento voltaram-se para o dólar, uma vez que as autoridades japonesas não tomaram qualquer medida após a acção de supervisão sobre as taxas de câmbio em que questionou os participantes do mercado.