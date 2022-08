Euro e iene caem e dólar sobe antes dos dados do emprego nos EUA

O euro desvaloriza 0,10% para 1,0236 USD, numa altura em que a principal moeda de referência rompe um jejum de dois dias contra 10 moedas, incluindo a moeda única.

O índice do dólar da Bloomberg que compara a nota verde com 10 divisas rivais soma 0,18% para 105,8830 pontos depois de registar perdas durante dois dias consecutivos.

O movimento acontece horas antes de serem divulgados os números do emprego nos EUA, um indicador de referência e que pode dar sinais sobre o futuro da política monetária adoptada pela Fed.

Os economistas ouvidos pela Bloomberg apontam para que tenham sido criados mais 250 mil empregos em Julho, depois de crescer 372 mil em Junho.

Por sua vez, o iene desvaloriza 0,56% para 0,0075 dólares. “Não há razões específicas que justifiquem a fraqueza do iene. Os “players” estão a desfazer as suas posições, antes da divulgação dos números do emprego nos EUA”, explica Masafumi Yamamoto, estratega-chefe do departamento de câmbio da Mizuho Securities, citado pela Bloomberg.