Euro cede perante força do dólar, que está novamente a subir

O euro está a desvalorizar face ao dólar, que está de novo em ascensão. A moeda única europeia perde 0,74% para 0.9663 USD.

Já o índice do dólar da Bloomberg – que mede a força da nota verde contra 10 divisas rivais - avança 0.9% para 113,557 pontos. A nota verde valorizou face a todas as dez moedas, numa altura em os investidores parecem ter deixado de lado o apetite pelo risco, com a inflação e a ameaça de recessão a eliminar o entusiasmo momentâneo provocado pela compra de dívida por parte do Banco de Inglaterra.

A libra apagou os ganhos dos últimos dois dias, estando a cair 0,8% para 1,0802 dólares. Também o iene cede 0,4% para 144,69 USD.