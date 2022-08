Euro cede ligeiramente perante dólar

O euro está a recuar 0,06% para 0,9969 USD, numa altura em que a nota verde ganha ligeiramente antes do discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, em Jackson Hole.

Já o índice do dólar da Bloomberg que mede a força do dólar contra 10 divisas rivais avança 0,23% para 108.707 pontos.

Os investidores estão de olhos postos no estado de Wyoming, onde os principais banqueiros centrais estão reunidos. O discurso de Powell deverá oferecer pistas sobre o ritmo do próximo aumento das taxas de juro. Os mercados estão divididos, com uns a apontarem para uma subida de 50 pontos base e outros de 75, tal como ocorreu em Julho, na próxima reunião, que decorre em Setembro.