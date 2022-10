Euro avança face ao dólar

O euro segue a valorizar face ao dólar, na expectativa de que poderá estar a caminho uma nova subida das taxas de juro de dimensão considerável, depois de a inflação na Zona Euro ter atingido os 10% em setembro.

A moeda única avança 0,57% para 0,9882 USD.

O índice do dólar da Bloomberg – que mede a força da nota verde contra 10 divisas rivais - cede 0,60% para 111,139 pontos, pressionado pelos fracos dados da produção industrial em setembro divulgados esta segunda-feira nos Estados Unidos. No mercado de câmbio, o destaque vai para o dólar australiano, que cede 0,8% para 0,6465 USD, à boleia de uma subida das taxas de juro por parte do banco central australiano menor que o previsto.

Também o iene japonês cedeu 0,2% face ao dólar, depois de a Coreia do Norte ter disparado um míssil balístico por cima do território do Japão. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul não tardaram a reagir e prometeram resposta ao míssil norte-coreano.

Já a libra esterlina manteve-se praticamente inalterada nos 1,1328 USD, mas analistas ouvidos pela Bloomberg acreditam que a escalada da moeda britânica está perto do fim, prevendo que esta venha a atingir novos mínimos face ao dólar no final do ano.