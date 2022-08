Euforia em torno da inflação dos EUA prolonga-se à negociação de futuros na Europa

A Europa aponta para um arranque de sessão no verde, dando continuidade aos ganhos da última sessão, e depois de as praças asiáticas terem encerrado também em terreno positivo, ainda no rescaldo da divulgação dos números da inflação nos EUA.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 somam 0,4%, depois de esta quarta-feira o índice ter ganho 0,90%.

Durante a sessão desta quinta-feira, além dos números da inflação, a “earnings season” promete voltar a marcar o dia. Os investidores irão digerir os resultados da Siemens, Thyssenkrupp, Bilfinger, Novozymes, Rabobank, Zurich Insurance, M&G, Deutsche Telekom e Aegon.

Pela Ásia, o dia também foi marcado pela euforia provocada pelo recuo da inflação nos EUA, com a sessão a terminar predominantemente no verde.

As acções tecnológicas lideraram a sessão, com o Hang Seng em Hong Kong a subir 2,23%. Ainda na China, Xangai cresceu 1,3%. Na Coreia do Sul, o Kospi acumulou 1,3%. Já no Japão o dia encerrou no vermelho, com o Nikkei a derrapar 0,65% e o Topix deslizou 0,17%.