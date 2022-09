EUA vão transferir 3,5 mil milhões de banco afegão para fundo suíço

A Administração Biden anunciou, ontem que vai transferir 3,5 mil milhões de USD do Banco Central afegão para um fundo suíço, um ano após a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão.

O governo talibã não terá acesso ao fundo, que será mantido no Banco de Compensações Internacionais (BIS) na Suíça.

Num comunicado, o BIS referiu que o seu papel é “limitado a fornecer serviços bancários e a executar as instruções do Conselho de Curadores do Fundo sem envolvimento na governação ou na tomada de decisões do fundo”.

O Banco Central do Afeganistão, que em Fevereiro tinha sete mil milhões de USD em fundo congelados, “deve demonstrar que tem experiência, capacidade e independência para desempenhar com responsabilidade as funções de um banco central”, disseram os departamentos do Tesouro e de Estado dos Estados Unidos numa declaração conjunta.

“Protecções robustas foram postas em prática para evitar que os fundos sejam usados para actividades ilícitas”, adiantaram.

O financiamento internacional para o Afeganistão foi suspenso e milhares de milhões de dólares dos activos do país no estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos, foram congelados depois de os talibãs terem assumido o controlo do país em Agosto de 2021, após a retirada dos militares dos Estados Unidos.