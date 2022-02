EUA seguem UE e fecham a torneira à dívida soberana russa

O presidente dos Estados Unidos anunciou esta terça-feira um pacote de sanções à Rússia após a “bizarria” palavra de Joe Biden que Vladimir Putin disse e fez esta segunda-feira, avança o site português Eco.

Seguindo a decisão da União Europeia, a Casa Branca decidiu fechar a torneira de financiamento à Rússia, proibindo a emissão de nova dívida soberana russa. “Continuaremos a escalar as sanções se a Rússia escalar o conflito”, garantiu Biden, garantindo que já tem o próximo passo preparado.



“Isto é o início de uma invasão da Rússia na Ucrânia“, avisou o presidente norte-americano ao anunciar a “primeira tranche” de sanções ao Kremlin, antecipando que os russos vão querer conquistar mais território através do uso de força. Segundo Biden, estas sanções, que incidem sobre o sistema financeiro — o banco russo VEB e um banco militar ficam sem acesso ao dólar, a divisa mais usada em todo o mundo — e as elites russas, vão além do que tinha sido aplicadas em 2014 quando houve a anexação da Crimeia.



A Casa Branca, em comunicado, detalhou depois que os dois bancos referidos detêm mais de “80 mil milhões USD em activos e financiam o sector da defesa russo”. As sanções vão assim “congelar” os activos dos bancos nos EUA e proibir indivíduos e empresas norte-americanas de fazer qualquer transacção com estes, ou seja, ficam fora do “sistema financeiro global e sem acesso ao dólar”.



Na nota à imprensa, a Casa Branca indica ainda que as sanções individuais são alargadas a Aleksandr Bortnikov (e o seu filho, Denis), Sergei Kiriyenko (e o filho, Vladimir), e Petr Fradkov, CEO do Promsvyazbank.



“Em nome de quem o Putin acha que tem o direito de declarar “países” territórios que pertenciam ao seu vizinho?”, questionou. Joe Biden confirmou que a assistência militar dos EUA à Ucrânia vai continuar e que haverá mais tropas norte-americanas (que já estão na Europa) a deslocar-se para os países da NATO com fronteira com a Rússia e a Ucrânia para proteger “cada centímetro” do território da NATO. “Não temos nenhuma intenção de lutar contra a Rússia“, ressalvou.



Contudo, em linha com os avisos que a Casa Branca tem feito nas últimas semanas, o presidente norte-americano realçou que os sinais vindos da Rússia são bélicos. “Ninguém precisa de sangue a não ser que esteja a planear uma guerra“, disse, referindo-se aos recursos (incluindo sangue) que os russos têm junto à fronteira com a Ucrânia. Biden referiu também as manobras no Mar Negro e a capacidade aérea e balística instalada perto da fronteira.