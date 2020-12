EUA perto de aprovar pacote para ajudar famílias e empresas

O Congresso dos Estados Unidos deverá aprovar hoje uma estratégia para apoiar as famílias e empresas mais atingidas pela pandemia, um plano amplamente reivindicado e que tem sido o principal ‘braço de ferro’ entre democratas e republicanos.

O pacote de cerca de 900 mil milhões USD (mais de 730 mil milhões de euros) vai substituir os planos de 2.200 mil milhões USD (cerca de 1.797 mil milhões de euros) adoptado com carácter de urgência no final de março, altura em que pandemia começou a assolar o país, levando a um enorme confinamento em vários estados norte-americanos.

Entre o pacote de emergência aprovado na primavera e o que deverá ser agora aprovado pelo Congresso norte-americano há uma diferença de 300 mil milhões USD, ou seja, menos 245 mil milhões de euros.

As famílias vão receber um apoio ao pagamento das rendas no valor de 600 USD por adulto e criança, mas este valor diminui para rendas superiores 75 mil USD (pouco mais de 61 mil euros) e 150 mil USD (mais de 122 mil euros).

Este apoio estatal é, no entanto, menor do que aquele dado durante a primavera, de cerca de 1 200 USD (cerca de 980 euros) por adulto e de 500 USD (aproximadamente 408 euros) por criança nos agregados familiares.

Já os desempregados receberão 300 USD (pouco mais doe que 245 euros) adicionais por semana, durante 11 semanas consecutivas, uma diminuição em 50% face aos 600 USD (490 euros), durante quatro meses, contemplados na estratégia anterior.

Ao todo, o Governo prevê alocar 286 mil milhões USD (233 mil milhões de euros) de cheques aos norte-americanos.

Além disto, há uma verba adicional de 13 mil milhões USD (cerca de dez mil milhões de euros) para assistência alimentar, num país onde o número de pessoas em situação de pobreza aumentou drasticamente. Os democratas acrescentam que há actualmente 17 milhões de crianças no país com insuficiências alimentar.

No plano das pequenas empresas os congressistas criaram um plano que prevê a superação da crise económica decorrente da pandemia e impedir a insolvência.

Para isso, está previsto um apoio sob a forma de “cheques” no valor de 280 mil milhões USD (228 mil milhões de euros) para a concessão de empréstimos.

O Programa de Protecção de Salários visa dar apoio, em particular, a restaurantes e salas de espetáculos que tiveram de encerrar por tempo indeterminado à medida que vários estados adoptavam restrições para mitigar a propagação do SARS-CoV-2.

Cerca de 82 mil milhões USD (61 mil milhões de euros) vão ser alocados ao sector da Educação, nomeadamente para escolas e faculdades, no sentido de reparar ou substituir os sistemas de ventilação nestas instituições, uma necessidade premente tendo em conta a fácil disseminação do novo coronavírus.

Dez mil milhões USD (aproximadamente 8,2 mil milhões de euros) serão investidos em creches, que têm estado encerradas desde que a pandemia começou. Com estas instituições encerradas várias famílias tiveram de ficar em casa com os filhos e não puderam deslocar-se até aos locais de trabalho.

O Congresso também prevê alocar 70 mil milhões USD (57 mil milhões de euros) em métodos de testagem da COVID-19 e outras componentes no sector da saúde para combater a propagação do SARS-CoV-2.

A futura administração do democrata Joe Biden, cuja preparação para os próximos quatro anos já começou, mas que tem o ‘arranque oficial’ em 20 de Janeiro, também prevê investir milhares de milhões de dólares no combate à alterações climáticas e na reconversão da rede energética do país, uma das bandeiras do Presidente eleito.

Este pacote tem sido amplamente reivindicado e a expectativa em torno do mesmo é alta, uma vez que o desemprego subiu ‘em flecha’ por causa da pandemia, no país que é há vários meses o que tem o maior número de casos (quase 18 milhões de infecções) e de óbitos (mais de 300 mil).