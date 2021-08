EUA é a única economia do G7 que já recuperou da pandemia

Os Estados Unidos são a única economia do G7 que recuperou, no segundo trimestre, para valores pré-pandemia, segundo um relatório divulgado esta segunda-feira pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Os dados mostram que o ritmo de crescimento da economia norte-americana foi de 1,6%, mais 0,8 pontos percentuais do que no período pré-covid.

As estimativas provisórias presentes no relatório da OCDE apontam uma aceleração de 1,6% do crescimento económico do conjunto dos sete países mais ricos do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido) entre Abril e Junho deste ano. O valor corresponde a um aumento de uma décima face aos 0,6% registados nos primeiros três meses do ano.

Ainda assim, o PIB conjunto registado pelo G7 ficou 0,7% abaixo do observado no final de 2019, antes da crise global provocada da pandemia de covid-19.

A contrariar a expansão generalizada do PIB neste conjunto esteve o Canadá. No segundo trimestre do ano, o ritmo de crescimento da economia canadiana abrandou para 0,6%, face aos 1,4% contabilizados no primeiro trimestre do ano.

No topo da tabela com os maiores aumentos do PIB, destacou-se o Reino Unido, cuja economia acelerou 4,8% no segundo trimestre, depois de ter contraído 1,6% no trimestre anterior. Também a economia de Itália acelerou 2,7% entre Abril e Junho, depois de ter registado uma subida de 0,2% no primeiro semestre do ano.

A economia da Alemanha acelerou 1,6% (depois de ter contraído 2% no primeiro semestre), o Japão 0,3% (face a -0,9% do semestre anterior) e a França cresceu 0,9% (mais 0,9 pontos percentuais do que entre Janeiro e Março).