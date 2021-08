EUA apostam em novas directrizes de segurança cibernética

Em reuniões na Casa Branca com Biden e membros do seu gabinete, executivos da Big Tech, do sector financeiro e de empresas de infraestrutura disseram que fariam mais em relação à crescente ameaça de ataques cibernéticos à economia dos Estados Unidos.

“O governo federal não pode enfrentar esse desafio sozinho”, disse Biden aos executivos mascarados na Sala Leste, dizendo-lhes: “Vocês têm o poder, a capacidade e a responsabilidade, acredito, de elevar o padrão da segurança cibernética”.

Após a reunião, a Casa Branca salientou que o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) trabalharia com a indústria e outros parceiros em novas normas para a construção de tecnologia segura e avaliação da segurança da tecnologia, incluindo software de código aberto.