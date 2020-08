EUA ameaçam retirar empresas chinesas das Bolsas no fim de 2021

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse nesta segunda-feira que as empresas da China e de outros países que não cumprirem os padrões de contabilidade do país serão retiradas das bolsas de valores dos EUA no final de 2021.

Mnuchin e outras autoridades recomendaram a mudança para a Comissão de Valores Mobiliários na semana passada para garantir que as empresas chinesas sigam os mesmos padrões que as empresas dos Estados Unidos.

“No final do ano que vem ... todas terão que cumprir exactamente a mesma contabilidade”, disse Mnuchin durante uma reunião na Casa Branca.