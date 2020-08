EUA alteram lista de produtos da UE sujeitos a taxas alfandegárias

“A União Europeia e os Estados-membros não tomaram as acções necessárias para cumprir com as decisões da Organização Mundial do Comércio (OMC)”, indicou o representante dos EUA para o Comércio Externo, Robert Lighthizer, em comunicado.

Não obstante, Lighthizer adiantou que vai começar “um novo processo para alcançar” uma solução “duradoura”.

Lighthizer qualificou as alterações como “modestas” e realçou que “o volume de produtos europeus sujeitos a estas medidas continuará sem alterações, em 7,5 mil milhões de euros, e as taxas em 15% sobre produtos aeronáuticos e 25% para os outros”.

Esta modificação entra em vigor em 01 de Setembro próximo.

A decisão de Washington foi tomada apesar de a Airbus ter informado em Junho que renunciava às condições preferenciais nos créditos concedidos por Espanha e França para a construção do seu avião A350, que foram considerados pela OMC como ajudas ilegais, e do pedido do comissário europeu do Comércio, Phil Hogan, para que os EUA retirassem as tarifas, por as considerar “injustificadas”.

A medida é o último episódio da disputa comercial nascida do conflito resultante dos subsídios que recebeu o construtor aeronáutico europeu Airbus em detrimento do rival norte-americano Boeing, que a OMC resolveu em favor de Washington.

Por esse motivo, a instituição internacional autorizou os EUA a impor sanções a produtos da União Europeia e do Reino Unido pelos mencionados 7,5 mil milhões de euros.